كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - 3 صواريخ تحمل السعد والهنا لأصحاب المعاشات - اعرف التفاصيل
3 صواريخ تحمل السعد والهنا لأصحاب المعاشات - اعرف التفاصيل
3 صواريخ تحمل السعد والهنا لأصحاب المعاشات - اعرف التفاصيل
جمدت لجنة استثمارات أموال التأمينات خطة رفع نسب التوظيف في البورصة المصرية لحين استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية، وذلك بعد أن كانت اللجنة تعمل على رفع نسب توظيف أموالها في البورصة إلى 5% بدلًا من 2% حاليًا.
وقالت مصادر حكومية، إنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد.
فيما طالبت وزارة المالية بإعادة النظر مرة أخرى في الشق الاستثماري بالقانون، وشكل الكيان الجديد المزمع تدشينه وفقًا للقانون الجديد الذي سيتولى إدارة أموال التأمينات لتحقيق أكبر عائد دون مخاطر.
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