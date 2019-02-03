كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - مصر تحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة الفجيرة للتايكوندو

بطولة الفجيرة للتايكوندو

حصدت البعثة المصرية حتى الآن 13 ميدالية متنوعة في بطولة الفجيرة للتايكوندو للشباب والناشئين..حيث حصلت بعثة الشباب على 5 ميداليات متنوعة (ذهبيتان - فضيتان - برونزية)، وحصدت بعثة الناشئين 8 ميداليات متنوعة ( 3 ذهبيات - 3 فضيات - برونزيتان).

وجاءت الميداليات التي حصدتها البعثة المصرية على النحو التالي بالنسبة للشباب: آية شحاتة ذهبية وزن ( -63 ) كجم شابات، نور مصطفي ذهبية وزن (+ 68) كجم شابات، أحمد وليد بركات فضية وزن (-68) كجم شباب، محمود محمد فضية وزن (-73 ) كجم شباب، عمر كريم المدني برونزية وزن (+ 78) كجم شباب.

وجاءت ميداليات الناشئين على النحو التالي: حور عبد الكريم ذهبية وزن (-33) كجم ناشئات، جودي خالد محمد ذهبية وزن (-44) كجم ناشئات، هنا البواب برونزية وزن (-47) كجم ناشئات، محمد عبده رفعت فضية وزن (-33) كجم ناشئين، مازن أبو النعمان برونزية وزن (-37) كجم ناشئين، يوسف الشرقاوي فضية وزن (-53) كجم ناشئين، يوسف هيثم حاتم ذهبية وزن (-57) كجم ناشئين، محمد علي فضية وزن (+ 65) كجم ناشئين.