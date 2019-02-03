كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - عثمان ديمبلي يغادر تدريبات برشلونة

عثمان ديمبلي

أشارت بعض الأنباء الصحفية إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة، والذي كان قد تعرض لإصابة في كاحله الأيسر منذ قرابة الأسبوعين، وكان من المقرر له العودة في الغد إلى تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام أتلتيك بيلباو، شعر بآلام قوية في حلقه وحمى شديدة جعلته يتوجه إلى مدينة برشلونة الرياضية لإجراء كشف على حلقه.

وبعد إجراء الكشف على اللاعب الفرنسي تبين أنه يعاني من التهاب في اللوزتين، نتج عنه آلام في الحلق وارتفاع في درجة حرارة جسده، ولهذا نصحه الأطباء بالعودة إلى المنزل للراحة ووصفوا له بعض المضادات الحيوية.

وفي ظل الوضع الحالي للاعب، يبدو أن احتمالية مشاركته في ذهاب نصف نهائي كأس الملك معقدة للغاية، وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي يعيشها النادي أمام هذا الأمر، إلا أنه يجب متابعة حالة اللاعب في الساعات القليلة المقبلة لمعرفة مدى جاهزيته.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية الصادرة في هذا الشأن، أكدت أن حالة التشاؤم التي يعيشها برشلونة ناتجة عن حاجة ديمبلي إلى راحة من ثلاثة إلى أربعة أيام لكي يستعيد عافيته.