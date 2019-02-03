كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - استمتع باحتفالات عيد الحب فى فندق جراند نايل تاور

هل ترغب في مفاجأة شريكك؟ اجعل من الفالنتاين ليلة لا تُنسى في المطعم الدوار بفندق جراند نايل تاور والذي يتميز بإطلالة ساحرة على القاهرة. استمتع بعشاء رومانسي على ضوء الشموع وسط جو خيالي تملأه الموسيقى والألحان الرائعة لتجعل منها ليلة استثنائية. إنّ هذه التجربة الفريدة من نوعها والإطلالة البانورامية على القاهرة ونيلها، تجعل من المطعم الدوار مكاناً مثالياً لقضاء أروع أوقات الفالنتين في مصر.

أما إذا كنت أنت وشريكك تفضلان تجربة مختلفة، فإنّ يخت ماركيز يقدم لكما عشاء شهياً في جو حميمي رائع وعروض ترفيهية حية خلال الجولة النيلية الممتعة. ويمثل مطعم سوق الساقية مكان مثالي آخر لتناول العشاء يوم الفالنتين. استمتع بمجموعة متنوعة من قوائم الطعام المتميزة وأشهى الأطباق والمأكولات المختلفة في أجواء احتفالية دافئة وفريدة على ضفاف نهر النيل الساحر. اجعل من الفالنتين ليلة لا تُنسى في واحدة من غرفنا الفاخرة لتستمتع بهذا الجو الاحتفالي والتجربة غير المسبوقة في تلك الليلة الرومانسية.

إنّ فندق جراند نايل تاور يسعى دائماً لتقديم مفهوم جديد للخدمة الراقية والترفيه لكل مناسبة من المناسبات في القاهرة.

