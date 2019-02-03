كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - وزير الرياضة يتحدث عن الكان ويؤكد: لن يتم إلغاء الدوري

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه يرفض فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019، بسبب تنظيم أمم أفريقيا 2019 بمصر.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز، لبحث أزمات الدوري الأخيرة، والاتفاق على كيفية استمراره.

وقال وزير الرياضة في تصريحات على ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية"، التي عقدت صباح الأحد، بمعرض الكتاب: "أنا كوزير ليس لي تدخل في عمل اتحاد الكرة".

وأضاف قائلا "لكن حال وجود أي أحاديث عن إلغاء مسابقة الدوري، سأضطر للتدخل فورا، أنا ضد فكرة إلغاء الدوري".

وواصل "إلغاء الدوري في الوقت الحالي بعيد تماما عن الاحتراف، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى مصر بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ثالث أقوى بطولة قارية على مستوى العالم".

وكان نادي بيراميدز، قد أصدر بيانا رسميا، وقد شكوى ضد اتحاد الكرة المصري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب "خلل" جدول الدوري، وصرح تركي آل الشيخ مالك النادي، أكثر من مرة أنه لن يلعب مباراة الأهلي، إلا بعد خوض الأهلي لمباراته مع الزمالك المؤجلة من الدور الأول.

وأعلن رئيس نادي الزمالك من خلال فيديو مسجل عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، عن تضامنه مع نادي بيراميدز، وقام بفتح النار على مسؤولي اتحاد الكرة.

وأكد الوزير أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو حتى 19 يوليو، سيتم طرحها إلكترونيًا.

مضيفاً: "سنطرح التذاكر إلكترونيًا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين، بعيداً عن أي مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

وأوضح الوزير أنه سيتم إغلاق الإستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد أنه سيتم الاستعانة في حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة في هذا المجال للخروج بالمحفل الإفريقي بالشكل الذي يليق باسم مصر.

وعن مشاكل التصوير التليفزيوني للمباريات، أتم صبحي تصريحاته لافتا إلى أن هذه المنظومة يتم دراستها حاليًا واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافي والعالمي، خاصةً بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الإستادات ومناطق تمركز الكاميرات.