كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 14228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوي2308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 688 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1735نقطة.