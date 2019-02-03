كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 14228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوي2308 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 688 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1735نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.