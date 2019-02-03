كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - علي عبد العال يفتتح جلسة البرلمان
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان مقرر أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مجموعة من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن هيئة تنمية الصعيد.
وتشهد الجلسة، عرض مقترح ائتلاف دعم مصر، بشأن تعديل بعض مواد دستور 2014، والتي قدمها رئيس الائتلاف عبد الهادي القصبي، لرئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال.
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