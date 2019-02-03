كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - رئيس الوزراء يتفقد متحف الفن الإسلامي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.

وتجول رئيس الوزراء في أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية.

ويحتوي المتحف على عدد من القاعات يصل عددها إلى 25 قاعة، ويبلغ عدد التحف المعروضة 4400 تحفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أعمال الترميم لعدد من مقتنيات المتحف كانت قد تضررت في انفجار سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة بحادث إرهابي غاشم، في 24 يناير 2014، حيث لعب العاملون بالمتحف من أثريين ومرممين وجميع التخصصات دورًا كبيرًا لإنقاذ المتحف منذ لحظة الانفجار حتى تم ترميمه وإعادة افتتاحه مرة أخرى في 17 يناير 2017.