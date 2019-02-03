كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - تطوير تقنية جديدة لركن السيارات في المطارات

طورت شركة تكنولوجية فرنسية تفنية جديدة لـ"ركن السيارت" في المطارات، وتعتمد بشكل أساسي على الروبوتات في تنظيم مواقع السيارات في المواقف المخصصة لها بالمطارات.

ووفقا لما نشره موقع Digital Trends الأمريكي فزودت شركة "Stanley Robotics" الفرنسية الروبوتات الخاصة بها بمنظومة متطورة ذاتية التوجيه ومزودة بقواعد خاصة، قادرة على حمل السيارات ونقلها إلى أماكن ركنها لتتوزع بشكل منظم، ولكي تشغل أيضا مساحة أقل، مما يسمح بركن عدد كبير من السيارات في مواقف المطارات التي تعاني من الكثافة المرورية.

وتعمل المنظومة وفق آلية دقيقة وغير مسبوقة، حيث يقترب سائق السيارة من مرآب سيارات خاص لتلتقط كاميرات المنظومة أرقام لوحة سيارته وتسجلها في نظامها الإلكتروني، من ثم يقترب روبوت من السيارة ويحملها ليركنها في مكان محدد، وعند عودة صاحب السيارة من السفر تقوم الروبوتات بعملية عكسية، وتجلب له سيارته ليركبها ويغادر المكان.