«نهى» تخلع زوجها بسبب «القطط»: «قالي يا أنا يا هما في البيت»

بعد نحو 13 شهرًا من الزواج، أقامت «نهى. ص» 26 عامًا، دعوى «خلع» حملت رقم 14744/2018 ضد زوجها «محمد. أ» 31 عامًا، بسبب محاولته الضغط عليها للتخلص من القطط التي تربيها في المنزل.

قصة حب بدأت منذ نحو عامين بين الزوجين، تروي «نهى»: «اتعرفنا في الجيم بتاع النادي صدفة وبدأنا نتقابل ونخرج وحبينا بعض وكان متفهم حبي للقطط ودي أكتر حاجة عجبتني فيه لكن بعد الزواج اتغير وبقى يعلق على وجودهم ويتعصب منهم لدرجة كان بيحبسهم في الأوضة لما ييجي وده كان بيضايقني جدا وبدأنا نتشاكل بسبب كدا وخصوصا بعد ما خلفت بنتي».

تحول في العلاقة بسبب الكره الشديد للحيوانات الأليفة زاد حدة الأزمة بين الزوجين بعد ولادة طفلتهما الأولى: «بنتي بتحبهم وبتلعب معاهم دايما وتضحكلهم لكن هو بيتجنن أول ما يدخل يلاقي القطط جنب البنت مع إنهم مش بيعملوا لها أي حاجة وبدأ يقول هو ومامته كلام غريب زي إنهم أرواح شريرة بتلبسهم وممكن يؤذوا البنت وكلام جهل وتخلف ملهوش معنى».

وتابعت: «ده غير تلاكيكه ليهم على كل حاجة دول بيوسخوا الدنيا وعاملين ريحة وحشة وشعرهم بيبوظ اللبس والفرش مع إني عملتلهم أوضة لوحدهم خالص وكل حاجة بقوا لوحدهم بخرجهم شوية بس لما يخرج لكن مقدرش أرميهم في الشارع دول زي ولادي وهو مش قادر يفهم.. ده غير اتهامه لي إني مجنونة عشان بحب القطط وبعتبرهم زي عيلتي مش مقدر إنهم روح من عند ربنا بريئة».

مواجهة عنيفة بين الزوجين نشبت بسبب إصابة الطفلة بعدوى تنفسية، تضيف الزوجة العشرينية: «بنتي جالها عدوى في الجهاز التنفسي وبدأت تحتاج جلسات علاج ومن يومها وهو مقتنع إن ده بسبب القطط وإنهم لازم يمشوا من البيت وإنهم السبب في مرض بنتي وكلام زي كدا وحلف عليّ بالطلاق يا هو يا القطط.. فتركت البيت ولجأت للمحكمة بعد رفضة الطلاق بهدوء بعدما ساومني على حضانة بنتي مقابل الطلاق».

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