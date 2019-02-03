بالفيديو| بعد عام من واقعة الإغماء.. إليسا ترقص على نفس المسرح في دبي

أحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيًا في القرية العالمية في مدينة دبي، إذ التقت بجمهورها مجددًا بالمكان ذاته بعد مرور عام على واقعة سقوطها على المسرح وفقدانها الوعي تأثرًَا بالوعكة الصحية التي أصابتها حينها.

ورغم طمأنة إليسا لمتابعيها حينها بأنها بصحة جيدة، كشفت لاحقًا عن سبب فقدانها الوعي في كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي كشفت خلاله عن إصابتها بسرطان الثدي، واستخدمت مقطع سقوطها بالحفل خلاله، موضحة أنه جاء نتيجة تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي.

وتفاعلت إليسا مع جمهورها بالرقص خلال الحفل، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص، وعلقت قائلة: "لم أستطع منع نفسي من الرقص مع الجمهور الرائع، سأذكر هذا الحفل دائما".

كما أعربت إليسا عن سعادتها بالحفل عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إذ نشرت صورة لها منه وعلقت قائلة: "كم كانت تجربة رائعة أن أعود إلى القرية العالمية، وأن أغني لهذا الحشد المذهل.. 100 ألف شخص حضروا حفل أمس، شعرت بالسعادة لمشاركتكم الحفل، أراكم مرة أخرى قريبًا، شكرا دبي".

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