"سماح" ترفع دعوى نفقة: "اتجوز عليا من الإنترنت.. وأقنعته إني عاملاله عمل"

وقفت السيدة"سماح. ج"، صاحبة الـ35 عامًا، داخل محكمة الأسرة بالكيت كات، رافعةً دعوى نفقة متعة بعد طلاقها من زوجها "منصور. أ"، معللة زواجه بأخرى بعد تعرفه عليها عبر صفحات الإنترنت، واصطحابها لمسكن الزوجية.

مشاعر حسرة وألم تملكت قلب "سماح" بعد زواجٍ لم يدم سوى عامين فقط، بعد قصة حب شهدها الكثير وتوجت بالزواج، وقالت: "بعد كل الحب ده وسنتين زواج اكتشفت إني كنت متجوزة واحد معندوش ضمير فضل كويس معايا سنتين، وبعدين راح حب واحدة من النت واتجوزها عليا".

لم تستطع الزوجة تقبل فكرة وجود زوجها مع آخرى، وظلت الهواجس تسيطر عليها بين الحين والآخر، وتقول: "أنا اتقيت ربنا فيهم ومعملتش مشاكل معاهم بس كنت بغلي من جوايا وبدعي عليهم طول الوقت".

وأضافت: "سمعت كلام وحش منهم عني وأنا بتصل بالصدفة عليه فتح الخط غلط، وتفاجئت بإنها كرهته فيا وطلقني وبقي معاها هي بس وحتي ابنه لا بيسال فيه ولا بيصرف عليه".

لم تكتفِ الزوجة الجديدة بأخذ الزوج وحسب بل زاد غضبها وانتقامها من خلال الافتراء والادعاء على الزوجة الأولى، وأضافت: "أقنعته معرفش إزاي إني بعمل لهم سحر عشان كده مش راضي يديني حقي وابني دلوقتي مش لاقي اللي يصرف عليه وعنده سنة"، لتمر حياتهم بكل سعادة وعلى النقيض دُمرت حياة الزوجة الأولي قائلةً: "عايشين مبسوطين بعد ما دمروا حياتي".

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