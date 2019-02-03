ميغان ماكل.. "ملكةُ القلوب" بثلاث إطلالات باهظة في أسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على خُطى حماتها الرّاحلة "ليدي ديانا"، حصدتْ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لقب "ملكة القلوب"، أثناء أدائها 3 مهمّات ملكية في الأسبوع الماضي، اثنتان منهما كانت فردية، والأخيرة كانت برفقة زوجها، الأمير هاري.

ففي يوم الأربعاء الماضي، أطلقتْ الدّوقة الحامل، العنان لجدول أعمالها المُزدحم بزيارة المسرح الوطنيّ في لندن، حيث خلفتْ الملكة إليزابيث بهذا المنصب، بعدما شغلته الأخيرة، مُدّة 45 عامًا.

وفي هذه المُناسبة القريبة إلى قلب ميغان، بسبب تعلّقها بالتّمثيل، ارتدتْ الدّوقة إطلالة من اللون الكريمي ، تألّفتْ من فُستان "ميني دريس" اختارته من علامة Brandon Maxwell، وصل سعره إلى 2,262 دولارًا، نسّقته مع بليزر مُطابق من نفس العلامة، بلغ سعره 2,623 دولارًا، وانتعلتْ في قدميها كعبًا عاليًا، من Aquazzura، وصل سعره إلى 576 دولارًا، وأكملتْ إطلالتها، بحمل حقيبة كلاتش من كارولينا هاريرا.

وفي اليوم التّالي، اعتمدتْ ميغان قاعدة "الأسود ملك الألوان"، فاختارتْ إطلالة سوداء بالكامل، عندما توجّهتْ لزيارة رابطة الجامعات الكومنويلث، فكرّرتْ ارتداء معطفها الأسود من جينفنشي، ونسّقتْ أسفله فُستانًا أسود اللون، اختارته من علامة Pringle of Scotland، في حين انتعلتْ كعبًا عاليًا كلاسيكيًا أسود، واعتمدتْ تسريحة شعر الكعكة العلوية المشدودة.

وأنهتْ دوقة ساسكس، أسبوعها الحافل بالمهمّات الملكية، بزيارةٍ إلى بريستول، برفقة زوجها، الأمير هاري، فتحدّتْ تساقط الثّلوج، وحرصتْ على لقاء مُحبّيها، الذين احتشدوا في الشوارع رغم برودة الطّقس.

وعلى صعيد إطلالتها الأخيرة، ارتدتْ ميغان فُستان ميدي أسود اللون، من أوسكار دي لا رينتا، جاء مُطبّعًا بأشكال الحيوانات المُختلفة، ووصل سعره إلى 2,618 دولارًا، وانتعلتْ معه حذاءً مُناسبًا للثلوج، برقبة عالية، لونه زيتيّ من Sarah Flint، وصل سعره إلى 696 دولارًا. وحرصتْ على حماية نفسها من برودة الطقس، بارتداء معطف فرو فاخر، من العلامة المُفضّلة لدى المشاهير William Vintage.