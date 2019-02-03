لماذا نشعر بـ"الكهرباء" عند ملامسة بعض الأشخاص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

كم مرة شعرت بكهرباء بعد ملامسة بعض الأسطح أو حتى الأشخاص؟.. إذا كانت إجابتك كثيرا، فلا تقلق هذا ليس عرضا لوجود مشكلة في كهرباء المخ، أو الإصابة بالصرع كما يعتقد البعض.. ولكن ما سببها وهل يمكن تجنبها؟.

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