بالصور| أعضاء النادي الأهلي يزورون مستشفى بهية لدعم "محاربات السرطان"

زار مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتقديم الدعم النفسي لمحاربات المرض.

وكان من بين الحضور الدكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا للنادي الأهلي، وهاجر مقبول عضو اللجنة العليا للنادى، والإعلامي الكابتن شريف عبدالمنعم، والدكتورة عزة زيان رئيس لجنة المرأة بالنادي، والإعلامية إيمان أبوطالب وزوجها العميد محمد سمير المتحدث السابق للقوات المسلحة.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية المهندس تامر شوقي، وعضوي مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدي والأستاذ عدنان عبد العزيز.

واحتفل القائمون بالزيارة مع مجموعة من المحاربات لخضوعهن لآخر جلسة علاج كيماوي في رحلتهن مع المرض، وقاموا بإهدائهن باقات من الورود.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، على انبهاره بما رآه وسمعه من خلال تعريف القائمين على المستشفى بما تم من إنجاز في المؤسسة التي تهدف لعلاج سرطان الثدي بالمجان، مؤكدا أنه عمل ضخم وشيء مشرف أن يكون موجودا على أرض مصر.

كما أعربت الدكتورة عزة زيان رئيس لجنة المرأة بالنادي الأهلي عن سعادتها بالمنظومة المتكاملة داخل مستشفى بهية والدعم النفسي للمتعافيات الذي يعتبر جزء هام لخروج المحاربات إلى أهلهن وأسرهن من جديد، مؤكدة دعم لجنة المرأة بالنادي الأهلي لمحاربات سرطان الثدي في "بهية".

من جانبه، أثنى العميد محمد سمير المتحدث السابق للقوات المسلحة على المستوى الذي وصلت إليه مستشفى بهية ما بين المستوى الاحترافي في الخدمة والمستوى الأخلاقي والإنساني في التعاملات، مشيرا إلى أن جميعها معايير تدفع إلى نجاح أي كيان.

وقالت الإعلامية إيمان أبو طالب في كلمة وجهتها لمستشفى بهية إنها رأت داخل المؤسسة رمزا للسيدة المصرية القوية التي تسعى إلى الشفاء كي تعود إلى بيتها وأسرتها، مؤكدة أن المرض لا يخيف ولكن ما يقلق هو فقدان الحب والسلام والأمان الداخلي، وهذا بعيد كل البعد عن محاربات "بهية"، معلنه دعمها الكامل للمستشفى والمحاربات، متمنية لهن تمام الشفاء.

وأكد المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة "بهية" أن مثل هذه الزيارات هي جزء هام للدعم النفسي للمتعافيات، في رحلتهن للتغلب على المرض، مشيرا إلى أن دعم "بهية" هو جزء من دعم المرأة المصرية التي هي عماد المجتمع.

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