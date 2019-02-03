دينا أنور تطرح مشروع قانون هزلي لـ"ازدراء الحجاب": "مدد يا سيدي أبو شيفون"

أثارت الكاتبة والناشطة النسوية دينا أنور، المشهورة بلقب "بنت الباشمهندس"، غضب شديد على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الآونة الأخيرة بسبب كتابها الأخير "خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة"، الذي عرضته للنشر.

وطرحت "أنور"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشروع قانون هزلي حول ازدراء الحجاب، مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكومباوند، تُعاقب بالإرهاب المجتمعي على السوشيال ميديا والفضائيات، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذي يغطي الرأس"، ولخصته في مجموعة من النقاط كالتالي:

"- من تضع متر القماش حول رقبتها بنية إستعماله"اسكارف"، بالإضافة لمن تضعه حول جبهتها إذا شعرت بالصداع.

- من تضع متر القماش حول خصرها لترقص، وفوق المايوه بالمصيف وتستخدمه "كاش مايوه".

- من تربط متر القماش حول حقيبتها بهدف الأناقة، وتستخدمه حول أكتافها "شال".

-من تستخدم متر القماش في أعمال اللهو، كلعبة القطة العمياء وشد الحبل.

- اللبنانيون و الشوام الذين يطوحون متر القماش في الهواء أثناء رقصة الدبكة.

- سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بأثر رجعي لإمساكها بمتر قماش أثناء الغناء.

- السيدة هدى شعراوي والسيدة سيزا نبراوي والسيدة صفية زغلول بأثر رجعي لإلقائهم متر القماش على الأرض ودهسه بالأقدام.

- الأمهات والخادمات والطباخات اللواتي يضعن متر القماش على شعورهن أثناء التنظيف خوفاً عليه من الأتربة، أو خوفاً من تساقطه بداخل الطعام".

واختتمت قائلةً: "كل من يثبت عليها ازدراء متر القماش، المعروف مجتمعيا بالحجاب، بإلقائه في الهواء أو استخدامه في أي غرض لا يليق بقدسية القماش"، مضيفة: "مدد يا سيدي أبو شيفون مدد".

يذكر أن "دينا" بدأت عام 2014، العمل التطوعي للدفاع عن قضايا المرأة، من خلال كتابة مقالات، كما أطلقت حملة "البسي فستان"، والتي لاقت اهتماما إعلاميا محليًا وعالميًا.

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