"المرأة العربية" تشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بأبوظبي

أعلنت منظمة المرأة العربية عن مشاركتها في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 3 و4 فبراير 2019 بأبو ظبي.

ويهدف المؤتمر إلى إرساء قاعدة جديدة للعلاقات بين أهل الأديان والثقافات المتعددة، تقوم على احترام هذا التعدد والاختلاف، والتأكيد على وحدة الإنسانية وعلى الإرادة المشتركة في العمل معا من أجل توطيد المحبة والسلام والإخاء بين البشر جميعا.

بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية نحو السلام والإزدهار والتقدم، كما تناقش جلسات المؤتمر مفهوم الأخوة الإنسانية وطبيعة العلاقة التي تربط البشر فيما بينهم، والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية والتحديات والفرص، كما يرافق المؤتمر العديد من ورش العمل.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء بناء على دعوة الإمارات العربية المتحدة في ذكرى مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى عقد لقاء عالمي يضم مرجعيات دينية ومؤسسات دولية وإقليمية وعلماء ومفكرين من أهل الأديان والعقائد والثقافات المختلفة للتأكيد على وحدة الإنسانية.

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