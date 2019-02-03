ّالأكمام المُنتفخة تستهوي نجمات بوليوود.. شاهدي اختياراتهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الطويلة والقصيرة، إلى ذات الأطراف المنتفخة، تختلف أشكال وتصميمات الأكمام، ومن بين مختلف التصاميم، للأكمام المُنتفخة طابع خاصّ، يضفي مزيدًا من الجاذبية، والأنوثة، لإطلالة لا تُقاوم.

وبالفعل، لم تستطعْ العديد من نجمات بوليوود، مقاومة التصاميم، ذات الأكمام المنتفخة، فمن سونام كابور، وديبيكا بادوكون، إلى بريانكا تشوبرا، وغيرهنّ من النجمات..

سونام كابور

تتميّز سونام، بإطلالات جذّابة، ذات طابع خاصّ بها، ودائمًا ما تثير ضجة بإطلالاتها، مثل تلك الإطلالة، حيث ارتدتْ فستانًا لافتًا باللون الأزرق، تميّز بكمّيه البرّاقين، المنتفخين للغاية.

بريانكا تشوبرا

تُلفتُ بريانكا الأنظار دائمًا، لأناقة إطلالاتها، وقد كان الكمّين المنتفخين اختيارها، لتلك الإطلالة المميّزة، ذات التصميم الجميل، الذي يجمع بين الأناقة، والعصرية، والنعومة، والتي كان بطلها نقشة الورود، وكميّن منتفخين، مزوّدين بطبقات رقيقة.

كاترينا كيف

في إطلالة مفعمة بالجاذبية والأنوثة، ارتدتْ كاترينا فستانًا قصيرًا من الساتان الأحمر، تميّز بالطّيّات، التي تزيّن منطقة الخصر، والكمّين أيضًا، واللذين تميّزا بنفشة بسيطة.

ديبيكا بادوكون

تستحقّ الجميلة ديبيكا، لقب ملكة الجاذبية، إذْ تتميّز إطلالاتها، بالجمع بين الأناقة والجاذبية، والدليل، تلك الصورة، حيث تألّقتْ ديبيكا في ذلك الفستان البرّاق، ذو كتف واحدة، تميز بكم منفوش للغاية، وشقّ عالٍ، كشف عن رشاقتها.

سوناكشي سينها

في إطلالة برّاقة وجذّابة، أكملتْ سوناكشي أناقتها، بكمّين منتفخين ناعمين، كما أنّ تصميم هذا الفستان الأحمر اللّافت، كشف عن رشاقة ساقي سوناكشي.

يامي غوتام

بدتْ يامي في غاية الرّقة، بذلك الفستان الأخضر المميّز، وعلى الرغم من بساطة التصميم، إلا أنّ الكمّين المنتفخين زادا من جاذبية الإطلالة.

شيلبا شيتي

على عكس النجمات السابق ذكرهنّ، اختارتْ شيلبا، إطلالة تختلف عن الفستان، وهي بنطلون مخمليّ أنيق، ذو أرجل واسعة، ونسّقته مع كروب توب ميتاليك، بكمّين منتفخين بطيّات رقيقة. وكما ترين، بدتْ في غاية الجاذبية والعصرية.