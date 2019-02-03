أمل بشوشة تستعرضُ الماركات وميريام فارس "شاحبة".. إليكِ إطلالات النّجمات هذا الأسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنوّعتْ إطلالات النجمات بين الكلاسيكية والجرأة، خلال الأسبوع الماضي، وأثارتْ منها إعجاب الجماهير كالعادة، بسبب تصميماتها ودقّة اختيار الألوان والقصّات، ونجحتْ البعض منهنّ في اختيار الإطلالة الأنيقة لمناسبتها، إلا أنّ أخريات لم يتوفّقن في اختيار التصميم، أو اللون المناسب لهنّ.

مايا دياب

اختارتْ فستانًا ناعمًا من توقيع صديقها المفضّل، نيكولا جبران، جاء باللون الأسود، وبقصّة الكتف الواحدة، مع شقٍّ طويل على السّاق. هذا التصميم الكلاسيكيّ، جعل التكيز قويًا على مكياج مايا، وشعرها الذي رجع طويلا كالسّابق.

ميريام فارس

النجمة اللبنانية، ظهرت بفستان ورديّ، من مجموعة إيلي صعب، أكسبها بعض الوزن عند منطقة البطن، وجعلها تبدو شاحبة قليلاً، فربّما احتاج هذا الفستان امرأة، ببشرة داكنة بعض الشيء.

إليسا

وأطلّتْ النجمة اللبنانية، بحفل القرية العالمية في دبي، بفستان قصير من مجموعة "ديفيد كوما"، بدا ناعمًا، وبسيطًا، وأضاف لونه لإطلالتها حيوية، إذْ لم تختر إليسا هذه الدّرجة من قبل.

أمل بوشوشة

الفنانة الجزائرية، استعرضتْ إطلالتها الباهظة، المكوّنة من الماركات، تألّفتْ من جاكيت بليزر من "إيف سان لوران"، نسّقته مع توب باللون الأسود من "دولتشي آند غابانا"، وأكملتْ إطلالتها ببنطلون أسود اللون، من "بالينسياغا"، وانتلعت حذاءً من "كريستيان لوبوتان"، وحقيبة يد من "شانيل".

دانييلا رحمة

الفنانة اللبنانية، اختارت فستانًا من توقيع نيكولا جبران، بقصّة الكتف الواحدة، والتطاريز الذهبية المزخرفة. هذه الإطلالة، أخرجتْ دانييلا عن ستايلها المعهود، وجعلتها تبدو كامرأة من العائلة المالكة.

ارتدت فستان ميدي من مجموعة إيلي صعب، مطبّع بورود زاهية ملوّنة. إطلالة النجمة اللبنانية، بدتْ جميلة، إلا أنّ طول الفستان جعلها تبدو أكثر قصرًا.

منى زكي

ظهرتْ النجمة المصرية، بإطلالة أنثوية، حيث اختارتْ فستانًا باللون الأسود، بحمالات سباغيتي، التصميم بدا بسيطًا للغاية عكس جمالها وتسريحتها الناعمة.