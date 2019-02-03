لحياة صحية أفضل.. تعرفي على عدد ساعات النوم التي يحتاجها طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يختلف عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان، وفقاً لمراحل الحياة المختلفة. ويشكل النوم عاملاً مهماً وحاسماً في نمو الأطفال، وبناء أجسامهم بطريقة سليمة.

ويجهل الكثير من الأمهات كم يحتاج الطفل من ساعات النوم بشكل يومي، وينعكس ذلك سلباً على صحة ونمو الطفل الجسد والعقلي.

ونقدم لكم تفصيلاً لعدد ساعات النوم التي يحتاجها الطفل في كل مرحلة عمرية، بحسب موقع "لايف هاك":

- الأطفال حديثو الولادة

في الأسبوع الأول: 16-17 ساعة

1 إلى 4 أشهر: بين 14-16 ساعة

لا ينصح بأن ينام الطفل أقل من 11 ساعة في هذه المرحلة.

- الأطفال الرضّع

4 إلى 12 شهر: بين 12- 16 ساعة مع قيلولة منتظمة

لا ينصح بأن ينام الطفل أقل من 10 ساعات في هذه المرحلة.

- الأطفال قبل مرحلة المدرسة

1 إلى 2 سنة: بين 12-14 ساعة

لا ينصح بأن ينام الطفل أقل من 10 ساعات، أو أكثر من 16 ساعة في هذه المرحلة.

3 إلى 5 سنوات: بين 11-13 ساعة

لا ينصح بأن ينام الطفل أقل من 9 ساعات، أو أكثر من 13 ساعة في هذه المرحلة.

- أطفال المدارس

6 إلى 12 سنة: بين 9-12 ساعة

قد يؤثر النوم أقل من 8 ساعات على جودة إنتاجية الطالب في الصف الدراسي والتعلم.

- المراهقون والشباب

13 إلى 18 سنة: بين 8-10 ساعات

قد يؤثر النوم أقل من 7 ساعات على جودة إنتاجية وتعلم المراهقين.

18 إلى 25 سنة: بين 8-9 ساعات

النوم أقل من 6 ساعات يمكن أن يؤثر على جودة إنتاجية الشبان وتعلمهم.