كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - محمد أبو الغار يفوز ببطولة موتور سيتى المفتوحة للاسكواش

محمد أبو الغار

فاز نجم الإسكواش المصرى محمد أبو الغار صباح اليوم الأحد، ببطولة (موتور سيتي) المفتوحة للإسكواش التى استضافتها مدينة (ديترويت) الأمريكية. جاء فوز أبو الغار بعد تغلبه فى المباراة النهائية على اللاعب البيروفى دييجو الياس المصنف الرابع بثلاثة أشواط لشوطين. وكانت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-6, 11-3, 4-11, 11-8 فى مباراة استغرقت 63 دقيقة. وتبادل اللاعبان الفوز بالأشواط حتى تم اللجوء للشوط الخامس بعد تعادلهما بشوطين لكل منهما ونجح الشوربجى فى الفوز بالشوط الحاسم واقتناص اللقب.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد أبو الغار يفوز ببطولة موتور سيتى المفتوحة للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.