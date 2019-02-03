كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - نور الطيب تتأهل إلى نصف نهائى كليفلاند كلاسيك للاسكواش

نور الطيب

تأهلت نور الطيب لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميا إلى نصف نهائي بطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار. وفازت الطيب على منافستها الانجليزية إيميلي وايت لوك بـ3 أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 12-10, 11-7 . فيما ودعت مريم متولي البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الانجليزية فيكتوريا لوست بـ3 أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-5 . كما خسرت ميار هاني أمام منافستها تيسني إيفانز بـ3 أشواط مقابل شوط، في مباراة استغرقت 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-8, 11-5 .

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