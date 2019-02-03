كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - الأهلي يُفاضل بين شركات تأمين عالمية لمواجهة شبح الإصابات

الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على التعاقد مع شركة تأمين عالمية من أجل الإستعانة بها في التأمين على نجوم الفريق من "لعنة" الإصابات التى تُطارد الفريق منذى فترة طويلة وبدأت تؤثر سليباً بشكل واضح على الفريق سواء على الصعيد الفني من خلال فقدانه عدد كبير من نجومه أو على الصعيد المادي من خلال تحمّل مبالغ كثيرة نتيجة العلاج داخل مصر وخارجها .

ويرى مجلس الأهلي أن الفريق بات يضم حالياً نجوماً بالملايين فقد تعاقد النادي مع حسين الشحات بما يقرب من الـ100 مليون جنيه كما تم التعاقد مع رمضان صبحي بما يقرب من 15 مليون جنيه في ستة أشهر فقط بخلاف باقي الصفقات الجديدة أو اللاعبين القدامي المهمين والذين تصل قيمتهم التسويقية حالياً لملايين الدولارات أمثال وليد آزارو وعلى معلول وجونيور أجاي ، وقال مصدر في الاهلي أن المجلس يتفاوض حالياً مع عدد من شركات التأمين العالمية للتعاقد مع أحداها على أن يدفع لها الأهلي مبلغ سنوياً سيتم الإتفاق عليه خلال عملية التفاوض مقابل تحمّل هذه الشركة تكاليف علاج وتأهيل اللاعبين المُصابين.

ويتطلع المجلس الأهلاوي للإستفادة من هذه الشركة في عملية تطوير الأجهزة الطبية في النادي وتحديثها بما يساهم في علاج اللاعبين المُصابين بسرعة.