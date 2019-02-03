كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - غادة والي وطارق شوقي يفتتحان مدرسة العروبة في إمبابة.. صور

كتب - محمود عبد العال

افتتحت منذ قليل غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مدرسة العروبة بإمبابة يرافقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف والسفير الياباني بمصر بعد تطويرها من قبل جمعية تكاتف بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية.

وقالت غادة والي أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المدرسة بلغت 6 مليون جنيه منها 4 مليون جنيه و800 ألف مقدمة من الجانب الياباني و20% من إجمالي التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف.

وأضافت أن أعمال التطوير في مدرسة العروبة شملت الآثاث والتجهيزات والتطوير الإنشائي وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور.

كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالب وطالبة مقابل 451 طالب وطالبة

وأكدت غادة والي على أنه تم الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه وإنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.

وأشارت إلى ان مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة هي المدرسة الثانية التي تطورها الجمعية من خلال التعاون مع البرنامج الياباني والمدرسة رقم 25 والتي طورتها الجمعية على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بني سويف – السويس.

