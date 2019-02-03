كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - الأندية تشكل لجنة المسابقات في الموسم الجديد

الأهلي او الزمالك

يواجه اتحاد الكرة أزمة في بطولة الدوري في حالة وصول الأهلي او الزمالك لنهائي بطولات أفريقيا سواء دوري الأبطال التي يشارك فيها الأحمر أوالكونفدرالية والتي يتواجد بها الزمالك خاصة أن النهائي سيكون في الأول من يونيو مما يعني تأجيل أكثر من مباراة للفريقين وبالتالي انتهاء المسابقة في شهر اغسطس مما يوثر علي انطلاق الدوري الجديد واقامته في سبتمبر.

ويبحث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن حلول لضغط مباريات الدوري وإنهاء المسابقة في اسرع وقت وعدم اطالة البطولة الي شهر اغسطس ، واكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه في حالة حسم اي فريق للقب الدوري مبكرا سيتم ضغط المباريات اما في حالة استمرار المنافسة فسيتم تأجيل المباريات المتبقية لما بعد بطولة امم افريقيا 2019 واستكمالها في يوليو وأغسطس.

كما تم الاستقرار داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة علي أن تتولي الأندية اختيار تشكيل لجنة المسابقات بالكامل وذلك في حالة عدم انتخاب رابطة الاندية المحترفة الموسم المقبل.

وجاء الاتفاق علي أن تتولي اندية الدوري الممتاز اختيار لجنة المسابقات حتي يتم وضع بنود واستراتيجية للمباريات في حالة تأجيل أي مباراة وعدم الاعتراض كما حدث في الموسم الحالي خاصة انه سيتم الاتفاق علي بنود معينة قبل انطلاق المسابقة.