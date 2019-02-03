كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - مصرع وإصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بسيناء



لقى مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الشمالي شمالي سيناء وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى. تلقت أجهزة الأمن في شمال سيناء إشعارًا بحدوث انقلاب في سيارة أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش - القنطرة شرق نتيجة اختلال عجلة القيادة الخاصة بالسائق. أسفر الحادث عن وفاة محمود عبد الهادي "50 عاما" من العريش. تم نقل جثته إلى الثلاجة، وأصيب 13 آخرون: خالد محمد ، 10 أعوام ، محمود السيد ، 22 عامًا ، محمود خليل ، 45 عامًا ، إيهاب محمود ، 46 عامًا ، جميل سليمان كامل ، 22 عامًا ، نجوى علي 30 ، محمد حسين ، 35 عامًا ، أحمد عبد المنعم ، 3 سنوات ، محمد عادل ، 30 عامًا ، مصطفى أحمد ، 57 عامًا . تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي للعلاج وتم إبلاغ السلطات بالحادث.

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