كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - مدبولي: القاهرة ستظل عاصمة مصر للأبد



رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحاكم الشارقة خلال كلمته بافتتاح دار الكتب بباب الخلق عقب ترميمه ، كاشفا عن وجود مخطط طموح لتطوير القاهرة الاسلامية والخديوية وكورنيش النيل. وأشاد "مدبولى" بالجهود التي يقوم بها حاكم الشارقة لمصر، معقبا: "انا اتحدث هنا كمواطن مصري وليس كرئيس وزراء" ، مؤكدا ان القاهرة ستظل عاصمة لمصر للأبد ونعمل على عودتها لتعود الى عهدها السابق.

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