كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - إحالة أوراق قاتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ إلى المفتي

قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، منذ قليل، إرسال أوراق قضية "أحمد. ز"، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي لإصدار الحكم على المتهم بالإعدام شنقًا.

وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وسمح الأمن بدخول الصحفيين والإعلاميين، والتصوير، بناءً على تعليمات رئيس الدائرة الأولي، بمحكمة جنايات كفر الشيخ.