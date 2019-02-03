كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - إحالة إخصائى جراحة طوارئ بالمنيا للمحاكمة بتهمة الإهمال

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أخصائى جراحة بطوارئ، مستشفى الشيخ فضل بمحافظة المنيا، للمحاكمة العاجلة، وذلك لمغادرته المناوبة المكلف بها بالمستشفى، مما تعذر معه قيامه بمناظرة حالة حرجه لمصاب في حادث تصادم، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراء الطبي العاجل، والموافقة على سرعة نقله لمستشفى المنيا الجامعي، وذلك رغم استدعائه تليفونيا، عقب اكتشاف مغادرته لمقر المستشفى، ورفضه العودة للمناوبة المكلف بها، مما ترتب عليه تدهور حالة المصاب ووفاته.

كانت نيابة بني مزار الإدارية باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 408 لسنة 2018 بمعرفة المستشار لمياء فايز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار كمال عبد الحكيم دراز، مدير النيابة بناءً على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنيا بشأن مذكرة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والمتضمنة إهمال وتقاعس أحد الأطباء عن العمل المكلف به بطوارئ مستشفى الشيخ فضل مما ترتب عليه وفاة مصاب بحادث على طريق الجيش بعد وصوله المستشفى بأربعة ساعات.

كشفت التحقيقات عن دخول مواطن مصاب في حادث على طريق الجيش الصحراوي لمستشفى الشيخ فضل وبه إصابات شديدة عبارة عن كسر في الضلوع والجمجمة والوجه وقيام الطبيب المقيم بمناظرة الحالة وعمل الإجراءات الطبية اللازمة، إلا إنه باستدعاء الطبيب -المتهم- فور دخول الحالة بصفته أخصائي الجراحة المناوب بالمستشفى تبين مغادرته للمستشفى ، وعند الاتصال لإبلاغه بضرورة الحضور لخطورة الحالة ، امتنع عن العودة للمناوبة المكلف بها مكتفياً بإصدار توجيهات عبر الهاتف بحجة أن الحالة مستقرة.

فيما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا، والتى قررت أنه تبين عدم وجود أى توقيع للمتهم المذكور، إلا على تقرير الوفاة مما يؤكد عدم حضوره للمستشفى إلا بعد الوفاة.

أسفرت التحقيقات عن قيام المتهم بمغادرة المستشفى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مما ترتب عليه عدم مناظرة حالة المصاب آنف الذكر، والتى كانت حالته تستدعى توقيع المتهم، لتحويله لمستشفى المنيا الجامعى، مكتفيا بمتابعة الحالة مع الطبيب المقيم تليفونيا، مما ترتب عليه وفاة المواطن المصاب بعد دخوله المستشفى بأربعة ساعات.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة.