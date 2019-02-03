كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - قريبا.. سامسونج تفاجئ عملائها بشأن هاتفها الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق هاتف الشركة الكورية الجنوبية "سامسونج" الجديد، والتي يحمل اسم جلاكسي إس 10، والتي تصدر منه الشركة ثلاثة نسخ مختلفة.

ويتضمن الهاتف الجديد مميزات كثيرة، فهاتف "جلاكسي إس 10 إي" مزود بكاميرا ثنائية، وشاشة 5.8 بوصة، ومستشعر البصمة في أحد جانبي الهاتف، بحسب ما نشر موقع "ذا فيرج "التقني.

في حين سيكون سعر"جلاكسي إس 10 "منافس جدًا فيصل سعره لـ 859 دولاراً أمريكياً، وأوضحت الصور المسربة للهاتف الجديد أن الكاميرا الأمامية لهاتف "جلاكسي إس 10 إي"، ستكون معتمدة على نفس "النتوء" الذي دعمت به "أبل" هاتفها "آيفون XR".

كما سيكون هاتف "جلاكسي إس 10 بلس" مزود بكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية مزدوجة، ومنظومة الجيل الخامس للاتصالات، وما سيجعله مميزًا هو مساحة التخزين الخاصة به والتي ستصل لـ12 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية لـ 1 تيرابايت، فيما يقف سعر الهاتف الجديد لـ 1499 يورو .