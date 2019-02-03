كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم
استقرت أسعار العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وتنشر «البشاير» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي وبنك مصر.
استقر سعر الريال السعودي، ليسجل 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي، نحو 58.06 جنيهًا للشراء، 58.40 جنيهًا للبيع. واستقر سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل نحو 4.79 جنيه للشراء، 4.81 جنيه للبيع.
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