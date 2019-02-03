كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - حاكم الشارقة من دار الكتب: مصر قلب العروبة ونحن دائما فى خدمتها

قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، أن دار الكتب بباب الخلق لها مكانه خاصة، مضيفا: "من هذا المكان ندعو الله أن يحفظ رئيس جمهورية مصر والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وكل مصرى وطنى".

وأضاف الشيخ القاسمى فى كلمته خلال افتتاح دار الكتب المصرية، أن مصر قلب الأمة العربية ولها علينا أن نقف معها، مضيفا: "لن نتأخر عن كل ما ينفع مصر فنحن دائما فى خدمتها ".

وناشد حاكم الشارقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالحفاظ على سور الأزبكية وتطويره ، مبديا استعداده لتطوير سور الأزبكية.