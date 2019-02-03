كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - غادة والي ضيفة "الحماية الاجتماعية في الدول العربية" بمعرض الكتاب

كتب - محمود عبد العال

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، تحدثت خلالها وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، حول الدور الذي تقوم به مصر في هذا الملف تحديداً.

وأوضحت الدكتورة غادة والي في تصريحات لمراسل فضائية الغد، كريم الشيخ، أن أهمية الندوة تعود لأمرين، الأول أن جماعة الدول العربية هي التي أعدتها من خلال القطاع الاجتماعي بها، والأهمية الثانية هي أنها تتناول ملف مهمة للغاية وهو ملف الحماية الاجتماعية وسياسات مصر لتطبيق الحماية الاجتماعية والبرامج التي تنفذها في الفترة الأخيرة.