كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - أسعار مواد البناء اليوم الأحد 3-2-2019

استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 3 فبراير 2019، فسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجّل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجّل حديد بشاي 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا و525 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الأسمنت فى بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للأسمنت والعربية للأسمنت بسعر 830 جنيهًا للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت طرة وحلوان والعريش العسكرى سعر 810 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت العسكرى بنى سويف والنصر 810 جنيهات للطن، ثم ميديكوم أسوان والتعمير والنصر بــ 800 جنيه للطن، وكذا الصخرة وشورى 800 جنيه للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيهًا للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملى وردى 25×12×6 سم 839 جنيها للألف طوبة.