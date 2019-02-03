كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-2-2019

كما استقرت أسعار الأسمنت فى بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للأسمنت والعربية للأسمنت بسعر 830 جنيهًا للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت طرة وحلوان والعريش العسكرى سعر 810 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت العسكرى بنى سويف والنصر 810 جنيهات للطن، ثم ميديكوم أسوان والتعمير والنصر بــ 800 جنيه للطن، وكذا الصخرة وشورى 800 جنيه للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيهًا للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.