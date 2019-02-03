كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - غادة والي : 3 مليون و 677 ألف جنيه مبيعات "ديارنا"

كتب - محمود عبد العال

في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، والذي يستمر حتى ٥ فبراير الجاري أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٣٦٧٧٠٠٠ جنيه منذ افتتاحه يوم ٢١ يناير و حتى يوم ١ فبراير الجاري.

وأضافت والي أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور بالمعرض هي المفروشات بجميع انواعها والاكسسوار والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك .

جدير بالذكر ان غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كما زار المعرض خلال هذه الفترة عدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه بالاضافة الى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل.

هذا ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً.