كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - جربى أقراص البطاطس بالجبن فى وجبة الفطار

أقراص البطاطس بالجبن من الوجبات اللذيذة التي يمكنك الاعتماد على تقديمها لأسرتك فى وجبة الإفطار، لذا نقدم لكِ طريقة عمل أقراص البطاطس بالجبن من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير

2 حبة كبيرة بطاطس

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/4 ملعقة صغيرة جوز الطيب

1/2 كوب جبن شيدر مبروش

1 ملعقة كبيرة زبدة لينة

1 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة كبيرة من أوراق البصل الأخضر المفروم

الحشو:

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي

1/4 كوب جبن شيدر مبروش

للقلي:

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

- في قدر كبير ضعي البطاطس، أضيفي ملعقة كبيرة من الملح واغمريها بالماء، اتركيها على نار متوسطة إلى أن تنضج، ثم قشريها.

- باستعمال أداة هرس البطاطس، اهرسيها دافئة، دعيها تبرد.

- أضيفي الملح، والفلفل، وجوز الطيب، والجبن والزبدة والبيضة، قلبيها جيدا ثم ضعيها في البراد لمدة ساعة تقريبا لتتماسك.

- انثري الدقيق على الطاولة.

- ضعي البطاطس انثري البصل الأخضر وقلبيها ليختلط وقلبيها بالدقيق مع تشكيلها إلى شكل أسطوانة عريضة، استمري بتقليبها بالدقيق لتصبح متماسك قليلا وتصبح أسطوانة عريض.

- بالسكين اقطعيها أربع أو خمس قطع ثم انثري مزيدا من الدقيق واستمري بتقليبها بالدقيق مع العمل على تشكيلها مثل القرص دائري سميك بوصة أو أكثر من بوصة قليلا.

- سخني الزبدة في المقلاة، أضيفي أقراص البطاطس السميكة، اتركيها حوالي ٢ دقيقة لتصبح ذهبية القاع ثم اقلبيها بحرص على الجانب الآخر.

- ضعي البطاطس في صينية واسعة، اعملي تجويف بسيط في الوسط.

- ضعي قليلا من الجبن الكريمي في التجويف ثم انثري بعض الجبن الشيدر.

- سخني شواية الفرن، ثم ضعي الصينية تحت الشواية لبضع دقائق ليذوب الجبن ثم قدميها ساخنة بدلا من تذويب الجبن في الفرن يمكنك تغطية المقلاة وتركها لبضع دقائق ليذوب الجبن.