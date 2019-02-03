كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - التضامن : 438 مليون جنية إجمالي قيمة صرف معاشات فبراير

كتب - محمود عبد العال

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إنتظام عمليات صرف المعاشات خلال يومى الجمعة والسبت الاول والثانى من شهر فبراير ، يأتي ذلك في إطار توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمتابعة الصرف من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة تحت رئاستها لمتابعة عملية صرف المعاشات في كل أنحاء الجمهورية وإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات مع ضمان إنتظام الصرف من كافة منافذ الصراف الآلي التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومي والعام والخاص.

وأكدت على أن يوم الجمعة الاول من فبراير سجل 227 الف حركة صرف بقيمة إجمالية تصل الى 269 مليون جنيه موزعة على منافذ صندوقى الهيئة ، وكذلك الصرافات الآلية حيث سجلت منافذ صندوقى الهيئة 11.146 الف حالة بقيمة اجمالية تصل الى 17 مليون جنيه وسجلت ماكينات الصراف الالى 216 الف حالة بقيمة اجمالية تصل الى 252 مليون جنيه.

بينما بلغت اجمالى عمليات الصرف فى يوم السبت الثانى من الشهر 380 الف حركة صرف بقيمة اجمالية تصل الى 438 مليون جنيها موزعة على منافذ صندوقى الهيئة ، وكذلك الصرافات الآلية حيث سجلت منافذ صندوقى الهيئة 367 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 419 مليون جنيه وسجلت ماكينات الصراف الالى 11 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 18 مليون جنيه.

كما اكدت اللجنة على اهمية اصطحاب اصحاب المعاشات لبطاقات الرقم القومى اثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم .