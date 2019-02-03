كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - غادة والي تزور جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

كتب - محمود عبد العال

زارت مساء أمس غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

واستقبل والي فور دخولها الجناح شباب وأطفال والتقطوا معها الصور التذكارية رافعين كتاب "أنت البطل" والذي أصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وهو عمل قصصي جديد في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح وأسفرت عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ٪.

وتدور أحداث قصة " أنت البطل" عن الطفل المصري "عمر" 13 عاما والذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطي المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولي قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما جعله يبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه حيث تواصل مع البريد الإلكتروني للنادى الذي يلعب فيه محمد صلاح وتستمر أحداث القصة في العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولي في النهاية.

الكتاب من تأليف الكاتب الصحفي محمد فتحي ورسومات خالد عبد العزيز، وتم إعداد سلسلة مغامرات "أنت البطل" مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من (9 إلى 13 عام) ﻭسيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 آلاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.

