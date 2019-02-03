كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - أسوان تفوز بجائزة اليونسكو التعليمية لعام 2019

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فوز مدينة أسوان بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 والتى تقدم لها مدن من 159 دولة حول العالم، حيث قام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) بإخطار المحافظة بهذا الإنجاز والحدث العلمى والثقافى الدولى لتأتى المدينة ضمن 10 مدن فازت بهذه الجائزة، وسيتم تسليم الجوائز خلال إحتفالية في مؤتمر 2019 الدولي للمدن التعليمية في ميدلين بدولة كولومبيا.

ومن جانبها أوضحت ميرفت السمان، المسئولة عن ملف المشاركة في مسابقة المدن التعليمية لليونسكو، بأن مدينة أسوان المصرية جاءت ضمن 10 مدن فازت بالجائزة وهم تشنغدو بالصين وهيراكليون باليونان وإيبادان بنيجيريا وميدلين بكولومبيا وميليتوبول بأوكرانيا و بيتالينغ جايا بماليزيا وسانتياغو بالمكسيك، وسيودايمون- غو بجمهورية كوريا وسوندربورغ بالدانمارك، وذلك وفقًا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية حيث أظهرت هذه المدن تقدمًا مثاليًا وإلتزامًا لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة وذات أهداف محددة، توفر فرصًا مثمرة لمجتمعاتهم للاستفادة من التعلم مدى الحياة، مؤكدة على أنه من أهم عوامل فوز مدينة أسوان المصرية هو تطوير إستراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع، بما في ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه في المدارس، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.

الجدير بالذكر بأنه أُنشئت جائزة اليونسكو التعليمية للمدينة كجزء من الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في عام 2015، وهي جائزة دولية واعتراف بالتقدم النموذجي الذي أحرزته المدن في تعزيز التعليم الجامع والتعلم مدى الحياة في المجتمعات المحلية.