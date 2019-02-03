كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - فيديو مرعب.. لحظة إقتحام رجل يتحدث العربية مطارًا ويهدد بتفجيره

أثار رجل يتحدث بالعربية، ممسكًا بسكين، مهددًا بحمله قنبلة، حالة من الرعب والفوضى في مطار بريسبان الدولي بأستراليا، امس.

ودخل رواد المطار والركاب في نوبة من الصراخ والذعر في جميع أنحاء محطة المغادرة بالمطار، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث طارد الرجل المسلح راكبة بالسكين.

وصور الرجل البالغ من العمر 50 عاما ، من مدينة سيرفرز بارادايس، من قبل المتفرجين المرعوبين، بعد رؤيتهم لصندوق معدني يحمله الرجل مدعيًا أنه قنبلة شديدة الانفجار.

واضطر المسافرون إلى الفرار بينما أخلت الشرطة المبنى، وأجبرت الرحلات الجوية وربط القطارات إلى التوقف المفاجئ.

وألقي القبض على الرجل، في النهاية، المقيم في أستراليا ويعتقد أنه من الشرق الأوسط ، بعد إطلاق النار عليه من الخلف.

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