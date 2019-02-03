كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - خلال 9 أيام.. 421 سفينة تعبر قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 9أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى، وحتى أول أمس الجمعة، عبور 421 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 28.2 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى إستطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 52 سفينة الخميس قبل الماضى بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت 33 سفينة قناة السويس يوم الجمعة بحمولة 2.4 مليون طن، وعبور 47 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس يوم السبت، فيما عبرت 47 سفينة قناة السويس يوم الأحد بحمولة 3 مليون طن، وعبرت يوم الأثنين 57 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 32 سفينة القناة بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء قناة السويس 61 سفينة، بحمولة 4.7 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الجمعة 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 9 أيام الماضية إلى 421 سفينة بحمولة 28.2 مليون طن.