كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - تعرف على حالة طقس اليوم الأحد - الصغرى بالعاصمة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 20

دمنهور 07 20

الإسكندرية 07 19

بلطيم 07 19

مطروح 09 19

السلوم 10 21

سيوة 03 24

بورسعيد 14 19

دمياط 13 19

الزقازيق 08 20

الاسماعيلية 05 21

السويس 10 21

العريش 13 20

رفح 13 19

رأس سدر 11 21

نخل 00 21

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 00 19

الطور 12 20

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 08 25

الأقصر 07 26

أسوان 10 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 12 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 27

الرياض 13 26

المنامة 16 21

أبوظبى 18 27

الدوحة 16 24

الكويت 10 22

دمشق 01- 13

بيروت 12 17

عمان 03 15

القدس 04 14

غزة 07 19

بغداد 06 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 10 26

تونس 07 20

الجزائر 06 14

الرباط 08 15

نواكشوط 15 27