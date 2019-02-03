كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - تشييع جثمان والد "نهال عنبير " بعد صلاة الظهر
تشيع الفنانة نهال عنبر جثمان والدها اليوم الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.
وتوفى والد، نهال عنبر فى الساعات الاولى من صباح الاحد بعد صراع مع المرض .ولم يحدد حتى الآن موعد العزاء.
يذكر أن نهال عنبر بدات، أمس، تصوير مسلسل حكايتى امام ياسمين صبرى ووفاء عامر، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.
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