كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - فيديو..لحظات مرعبة لبلطجية يطاردون شابًا بمطعم ويطلقون عليه الرصاص

كشفت لقطات صادمة لثلاثة بلطجية مراهقين يطاردون شابا ، داخل محال لبيع الطعام مطلقين الرصاص عليه عبر نافذة المحل، ليبثوا الرعب في نفوس المتواجدين بمحيط المكان.

وتوضح كاميرات المراقبة التابعة للمحل ، كابير خان البالغ من العمر 19 عاما وهو يهرع إلى المطعم في واشوود هيث في برمنجهام ببريطانيا قبل أن يطلق الرصاص عليه من قبل البلطجية، وذلك وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

فيما أصيب المتواجدون في المحل بالذعر بعد اطلاق الرصاص على الشاب وهو بالمطعم المزدحم، في مشهد دب الرعب في نفوس الزبائن بمن فيهم الأطفال.

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