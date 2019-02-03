كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - شاهد.. صورة للفنانة فاطمة الكاشف من لوكيشن تصوير "كلبش٣"

تواصل فاطمة الكاشف تصوير دورها فى مسلسل كلبش 3، ونشرت عبر صفحتها على فيسبوك صورة من كواليس العمل جمعتها بـ امير كرارة.

وعلقت فاطمة: " من لوكيشن كلبش الجزء الثالث مع سليم الأنصاري النجم أمير كرارة يارب اكتب لنا النجاح أن شاء الله".

يعد كلبش 3 من أوائل المسلسلات التى تم البدء في تصويرها للعرض خلال شهر رمضان 2019.. ويعتمد صناع العمل في جزئه الثالث على الاستعانة بفنانين جدد مع فتح خطوط درامية جديدة لاستمرار التشويق والإثارة في الأحداث.

مسلسل (كلبش 3) من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى.

جدير بالذكر أن بدايات الفنانة فاطمة الكاشف كانت في مسلسل (البخيل وأنا)، ومن أشهر أعمالها أفلام (فوزية البرجوازية، دقات على بابي، فتوة درب العسال وحل يرضي جميع الأطراف)، ومسلسلسلات (زهرة برية، تلك الليلة، يوميات ونيس، الأشرار، حارة خمس نجوم، كيد الحموات وسقوط حر).. فيما كانت آخر مشاركاتها في مسلسل (قصر العشاق).