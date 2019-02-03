كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - ساندي تطرح أغنية بعنوان "قلبين " بعيد الحب

اعلن المنتج ميدو منيب عن طرح اغنية جديدة بعنوان "قلبين" للمطربة ساندى فى اول تعاون بينها وبين المنتج ميدو منيب، ومن المقرر عرض الاغنية فى عيد الحب القادم.

من ناحية اخرى تنتظر ساندى طرح فيلمها الجديد " عيش حياتك " يجمع بين الإطار الرومانسي والكوميدي، ومن المقرر أن يعرض في عيد الحب بدور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة سامح حسين، وساندي، وإدوارد، وسامية الطرابلسي، وأحمد التهامي، ومحمد نور، وأحمد حلاوة، وياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم، من إنتاج شركة رويال صن، ومن سيناريو وحوار وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.