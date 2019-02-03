كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - تعرف علي .. تفاصيل عروض مسرحية "أمين وشركاه"

قال الفنان أحمد أمين إن إطلاق اسم "أمين وشركاه" على عروضه المسرحية المرتقبة جاء تأكيدا على أن الهدف ليس البطولة المطلقة ولكن تكوين فرقة مسرحية متكاملة تربطها "كيميا"، تهدف الى تحقيق الكثير من الطموحات الفنية والمشاريع المستقبلية.

ومن المقرر أن تبدأ العروض المسرحية على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST Opera House بدايةً من الخميس الموافق ٧ فبراير والجمعة ٨ فبراير بعرض مسرحيتا "المرجيحة" و"ورينا شطارتك"، لتستمر يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع بعرض مسرحي جديد. على أن تعرض المسرحيات حصريا على شاشة dmc.

أوضح "أمين" أن رحلته لجمع "الشركاء" لم تكن بالقصيرة، متنقلًا بين مسارح المحترفين والهواة مرورًا بعروض مسارح الجامعات والنقابة وغيرها، لتظهر مجموعة 'أمين وشركاه' مكونة من حوالي 20 فنانا وفنانة.

أضاف أنه لن يفرط في شعوره بأنه فرد من أفراد الأسرة العربية عمومًا والمصرية خصوصًا، مستمرًا في تقديم الموضوعات الاجتماعية محافظًا على تناولها بالطريقة التي طالما أحبها جمهوره، مشيرا إلى أن ورشة الكتابة معظمها من الذين شاركوا في كتابة حلقات "البلاتوه".

تابع "أمين" مؤكدًا أنه رغم إيمانه بضرورة الارتجال للمساعدة على خلق روح التناغم بين أعضاء فريق 'أمين و شركاه' في فترة التدريب والبروفات، إلا أنه لا مجال للارتجال على المسرح، فهو يعتقد أن الالتزام بالنص المسرحي هو جزء من احترام المتلقى.

وأخيرًا صرح أن مشروع "أمين وشركاه" قائم على تقديم المحتوى للجمهور فى وسيلة العروض الحية التي قد عاد إليها رونقها واهتمام الجمهور بحضورها بخلاف المحتوى المصور ليعرض على الشاشات التى يشاهدها الجميع طوال الوقت.