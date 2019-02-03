كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - عاجل - وفاة والد الفنانة "نهال عنبر"



أعلنت إيناس عز الدين عن وفاة والد الفنانة نهال عنبر، وكتبت إيناس عبر صفحتها على فيسبوك إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله والد الفنانة نهال عنبر شدى حيلك والله يرحمه". من المعروف أن إيناس عز الدين متواجدة حاليا فى السعودية، حيث تقوم بعمل عمرة بالسعودية بعد إجرائها لعملية فى كتفها إثر تعرضها لحادث بسيارتها.

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