كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - بالصور..عشريني يرتبط بـ صرصور ويراه أكثر جاذبية عن الفتيات

في حالة غريبة من نوعها أقدم شاب على مواعدة والارتباط بصرصور أطلق عليها اسم ليزا لمدة عام لكونه مهووسا بها.

ووفقًا لصحيفة " ميرور"، ووصف يوما شينوهارا ، البالغ من العمر 25 عامًا ، الحشرة بأنها "الحب الأول" وقال إنه على الرغم من أن علاقتهما كانت أفلاطونية فيما بينهما، كان يتخيل الصرصور بأنها في حجم الإنسان.

وقال أيضًا إنه لم ير فتاة في جاذبية الصرصور ليزا وأنه جاد بنسبة مائة في المائة" فيما يتعلق بعلاقتهم الرومانسية.

وفي مقابلة فيديو مع آسيام بوس ، قال يوما إنه اشترى ليزا كصرصور زراعي أفريقي ، ويعتقد أنه يمكن أن يتواصل معها بشكل ما.

ولكن تلك القصة اخذت منعطفا مأساويا بعدما التهم الشاب حبه الاول في تقليد شاء بتناول الحشرات في اليابان.

